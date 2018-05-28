Душанбе, 28 мая, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Преподаватели, студенты, исследователи и ученые Таджикистана, а также сотрудники аппарата министерства образования и науки, директора школ и ректора вузов отныне смогут выехать из страны на учебу или в служебную командировку только с официального разрешения министерства образования и науки Таджикистана. Информация о нововведениях образовательного ведомства на днях просочилась в таджикистанские СМИ, несмотря на то что введены эти правила были еще в конце февраля 2018 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

Стало известно, что для того чтобы выехать за рубеж, эта категория граждан обязана за 15 рабочих дней предоставить в минобрнауки официальное письмо, подписанное руководителем образовательного учреждения, копию загранпаспорта, автобиографию, копию приглашения на мероприятие, а также доложить о всех подробностях предстоящего мероприятия, своих планах по участию в нем и дополнить этот пакет документов копией предполагаемой презентации.

Теперь в выезде будет отказано тем работникам сферы образования и науки, которые ранее в заграничных поездках были уличены в аморальном поведении или имеют тяжкие заболевания, а также студентам с посредственной успеваемостью. По словам последних, за нарушение новых правил в вузах им угрожают отчислением.

«Правила поездок в рабочие или служебные поездки или на учебу за границу работников сферы образования и науки РТ (Республики Таджикистан, — ИА REGNUM ), в частности учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников вузов» был утвержден министерством образования и науки страны 28 февраля 2018 года. Документ, состоящий из трех частей, регулирует порядок выезда за границу работников центрального аппарата Минобрнауки и его подведомственных структур, а также учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников высших учебных заведений.