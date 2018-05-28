Москва, 28 мая, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Жители России на следующей рабочей неделе отработают в субботу на час меньше и будут затем отдыхать три дня. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX век

По информации ведомства, следующая рабочая неделя стала шестидневной в связи с празднованием Дня России. Отмечается, что суббота, 9 июня, станет для граждан РФ рабочим днём, в то время как понедельник, 11 июня, будет выходным. Также в Роструде сообщили, что рабочий день 9 июня станет короче на один час.

Напомним, до 2002 года День России официально назывался «день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР». Праздник в качестве государственного был утверждён в 1992 году.

Следует добавить, 12 июня в Кремле президент России вручает государственные премии, в Москве на Красной площади проходят торжества, которые оканчиваются праздничным салютом.