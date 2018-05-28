Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин оговорился, назвав мессенджер Telegram социально сетью Instagram, а Санкт-Петербург — Ленинградом. Выступление Бастрыкина на XV съезде уполномоченных по правам детей цитировал РБК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году», — уточнил слова Бастрыкина Следственный комитет, разместив цитату из выступления на своем официальном сайте.

Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, Бастрыкин обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей. Говоря о ситуации с детьми, которые остались фактически «в интернете», он предложил «что-то делать».

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами», — сказал Бастрыкин, напомнив, что только в 2017 году и только в Москве 40 подростков покончили жизнь самоубийством.

Глава СКР уточнил, что это были, как правило, дети из благополучных семей. Они просто остались «один на один со своими проблемами».

«Дети одиноки в школе, в семье. И у них остается что? Интернет. А там суицид», — подчеркнул Бастрыкин, добавив, что не может «вырвать от экрана» компьютера своего 13-летнего сына.

Проблема, о которой говорит Бастрыкин, серьезная, и ее уже неоднократно поднимало родительское сообщество. Речь идет в первую очередь об информационной безопасности детей в интернете, где фактически нет никакого заслона от вредной информации.

Так, говорят общественники, на месте одной заблокированной Роскомнадзором группы с суцидальным или иным контентом возникает несколько других, и с ними почти ничего нельзя сделать. Во-первых, сложно вычислить реальных владельцев группы, а во-вторых — для них почти нет никакой ответственности. Иными словами, федеральный закон «О защитедетейот информации» практически не работает.

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По словам эксперта «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС), клинического детского психолога Жанны Тачмамедовой, если в социальных сетях группы еще удается время от времени блокировать, то, например, на портале Youtube размещено огромное количество видеороликов, пропагандирующих противоправное поведение и содержащих информацию, развращающую малолетних.

А на сайтах онлайн-игр детям в массовом порядке предлагается играть в компьютерные игры, основной целью которых является убийство и разрушение. И никаких действий по контролю за подобными площадками пока не наблюдается.

Кроме того, дети действительно предоставлены сами себе и интернету. Воспитывать современных детей некому и негде: из школ воспитательная функция давно изъята, учителя превращены в поставщиков услуг, а у родителей ее постепенно отнимают ювенальными технологиями, ставящими права ребенка выше прав родителей.

И получается, что воспитателями детей становятся теле‑ и кинофильмы, набитые жестокостью и агрессией и провоцирующие ее у детей. Справиться же с этой агрессией, как и с одиночеством и своими проблемами, дети не могут.

Настоящая борьба с вредоносным контентом для детей возможна только тогда, когда государство всерьез озаботится этой проблемой и начнет жестко фильтровать информационные потоки, уверена эксперт «Родительского всероссийского сопротивления».

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Сейчас же мы видим лишь мелкие тактические реакции, проявляющиеся в принуждении владельцев соцсетей закрыть несколько опасных групп, например, «Колумбайнеров». Немаловажным вопросом является и то, что одними запретительными мерами, даже самыми суровыми, не обойдешься.

Детям в первую очередь необходимы нормальные уроки литературы, которые дадут им примеры для подражания, и идеология, которая даст детям стержень и образ будущего. В конце концов, общество должно воспитывать людей, а не зверей, и не бросать никого наедине с его проблемами и сложностями.