Москва, 28 мая, 2018, 15:44 — ИА Регнум. После повреждения вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова призвала ужесточить наказание для тех, кто покушается на художественные ценности. Об этом 28 мая сообщает РЕН-ТВ.

«Нас беспокоит, что существующее законодательство предполагает максимальное наказание для таких преступлений — штраф до 3 млн рублей и заключение максимум на три года», — сказала Трегулова.

По ее словам, инициировать обсуждение ужесточения наказания нужно на государственном уровне. Она напомнила, что реформа, которая коснулась охраны в культурных учреждениях, прошла в России в 2015 году. В результате многие музеи и галереи лишились квалифицированной охраны, и стали пользоваться услугами частных охранных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая картина Репина, изображающая убийство Иваном Грозным своего сына, подверглась нападению вандала. Злоумышленник разбил защитное стекло столбиком ограждения, в результате серьезно пострадали холст и рама картины. Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.