В РФ новая волна отставок и разбирательств вокруг соцсетей: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- «Неприступная крепость»: немецкие СМИ считают, что Москва наращивает военную мощь в Крыму;
- Переход к контрдействиям: в Кремле назвали последствия от расширения НАТО на Восток;
- Досрочно, но «по собственному»: глава Магаданской области освобождён от должности;
- Осознанное решение: Глава Якутии ушёл в отставку;
- Запретные сообщения: в СКР сообщили о целесообразности закрытия Telegram;
- Право на фото: в России хотят запретить публиковать фотографии третьих лиц.
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