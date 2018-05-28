Севастополь, 28 мая, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В последние месяцы в Севастополе фиксируют устойчивое снижение потребительских цен. Об этом 28 мая на аппаратном совещании правительства города сообщил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников. По его словам, индекс потребительских цен на продовольственные товары в Севастополе к декабрю предыдущего года составлял 102,55%, а к апрелю текущего года — 98,88%.

ИА Красная Весна Крым. 200 рублей

«Апрельский индекс в Севастополе совпал с аналогичным показателем в Краснодарском крае. В Южном федеральном округе он в среднем выше — 100,14%, как и по всей России — 101,09%. Только в Республике Крым индекс потребительских цен ниже (98,39%)», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя Крымстата Ольги Балдиной, в 2017 году цены на товары и услуги в Крыму продемонстрировали наименьший рост среди регионов Южного федерального округа.

«У нас наиболее низкий рост потребительских цен в ЮФО. Если говорить о полуострове, то наиболее высокий рост цен у нас в 2017 году наблюдался в сфере услуг — 1,4%, продовольствие подешевело на 1,9%, а непродовольственные товары подорожали на 1,3%», — отметила специалист, отдельно подчеркнув, что стоимость минимального набора продуктов питания сократилась с 3871 до 3738 рублей в месяц.