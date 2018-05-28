Севастополь, 28 мая, 2018, 15:30 — ИА Регнум. После принятия соответствующего закона, правительство Севастополя планирует вне конкурса раздать инвесторам 48 земельных участков. Об этом 28 мая журналистам рассказал директор департамента экономического развития Севастополя Андрей Саносян. По его словам, в рамках индустриального парка на 77 га планируется выделение 20 земельных участков. Ещё 26 участков сельскохозяйственного назначения возле действующей дороги через Бахчисарай и строящейся трассы «Таврида» хотят выделить для проекта «Винная дорога», а также два земельных участка промышленного назначения 1,5 и 1,6 га — в самом городе.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Пока речь идёт об аренде — там применяется оценочная стоимость, которая формируется на основе кадастровой с применяемым коэффициентом — в зависимости от местонахождения и вида разрешённого использования земли. Но когда инвестор построит капитальный объект, он сможет выкупить земельный участок под ним без торгов», — отметил директор департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, после двух неудачных попыток по требованию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова закон о выделении земли без конкурсных процедур под реализацию масштабных инвестиционных проектов был принят в Севастополе 24 мая. По мнению вице-губернатора Ильи Пономарёва, это один из системообразующих законов, который напрямую влияет на повышение инвестиционной активности в городе.