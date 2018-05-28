Москва, 28 мая, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Встреча состоится 30 мая, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Болгария

В ходе встречи Путин и Борисов обсудят проблемы дальнейшего развития российско-болгарского сотрудничества. Также они рассмотрят актуальные международные вопросы.

В официальном сообщении отмечается, что премьер-министр Болгарии прибудет в Россию с рабочим визитом.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Болгарии приезжал в Россию с рабочим визитом 22−23 мая. Румен Радев принял участия в мероприятиях, посвящённых 140-летию освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877−1878 гг.

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