Киев, 28 мая, 2018, 15:19 — ИА Регнум. С лица Украины должны исчезнуть русскоязычные дети, написал 28 мая украинский телеведущий и журналист Остап Дроздов на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

По мнению Дроздова, образовательная система Украины должна быть нацелена на вытеснение русского населения за пределы страны:

«С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или только украиноязычными — могут быть. А вот одноязычные русскоязычные — должны исчезнуть как вид. Или переехать жить в Россию или другую близкую страну, где можно быть одноязычным русскоязычным».

В качестве примера правильной политики в сфере образования Дроздов привел Латвию, где начиная с 9 класса всё дальнейшее образование только на государственном языке:

«Хотите глубже изучать родной русский — организовывайте частные школы, но и там государственный латвийский язык будет общеобязательным, потому что Латвии не нужны языковые олигофрены, не способные использовать язык страны, в которой живут. За эту модель я ратую всем сердцем».

Также телеведущий раскритиковал министра образования Украины Лилию Гриневич за нерешительность в вопросе внедрения украинского языка в школы и описал печальные последствия:

«Если эту модель министерство образования не будет использовать — будем иметь плачевную ситуацию, когда базовое образование будет давать одноязычных русскоязычных калек».

Напомним, что 23 февраля 2014 года, на следующий день после государственного переворота, Верховная рада Украины отменила закон «Об основах государственной языковой политики», который предусматривал возможность двуязычия в отдельных регионах страны. Это стало поводом для начала масштабных протестов на Юго-Востоке Украины, которые привели к уходу Крыма и к гражданской войне в Донбассе.

Также напомним, что по данным опроса, проведенного американской компанией Gallup в 2008 году, для 83% украинцев родным языком является русский.