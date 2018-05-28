Москва, 28 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Ставка акцизов на алкогольную и табачную продукцию должна рассчитываться по формуле «уровень инфляции плюс 1%». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Оноре Домье. Пьющие. 1890

Минздрав хочет каждый год увеличивать на 10% акцизы на крепкий алкоголь, а на 20% — акцизы на табак, пишут «Известия». Между тем против такой инициативы выступал Минфин — финансовое ведомство предлагает не трогать ставку до 2020 года, а затем повысить ее на уровень инфляции, то есть на 4%. Депутат выступает против обеих инициатив и предлагает свою формулу расчета индексации акцизов.

«Я считаю, что во взаимоотношениях с производителями алкогольной и табачной продукцией надо исходить из принципа «инфляция плюс один». В этом вопросе я против залпового повышения ставки акцизов, как предлагает Минздрав, но и против того, чтобы не индексировать ставку в соответствии с реальной инфляцией. Мы говорим о производителях и поставщиках продукции, которая наносит ущерб здоровью наших граждан, а если не индексировать ставку, то будет получаться, что они недоплачивают. Поэтому и должен быть принцип «инфляция плюс один», то есть если у нас инфляция 4%, то индексировать акцизы на алкоголь и табак стоит, условно говоря, на 5%», — предложил Гутенев.

Ранее депутат заявил, что резкое повышение акцизов на алкоголь и табак может привести к уходу игроков этого рынка в тень, что может быть опасно для здоровья граждан.