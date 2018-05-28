Москва, 28 мая, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы Якутии стал Айсен Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Якутск.рф Врио главы Якутии Айсен Николаев

Президент России Владимир Путин провёл с ним рабочую встречу. В ходе неё он сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Егор Борисов досрочно покинул пост главы Якутии. Его полномочия истекали осенью 2018 года.

Справка с официального сайта администрации Якутска:

Айсен Сергеевич Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде.

Вырос в Верхневилюйске в семье учителей. В 16 лет окончил с золотой медалью Верхневилюйскую физико-математическую школу и поступил на физический факультет МГУ имени Ломоносова.

Завершая высшее образование в МГУ, прошел переподготовку в Академии народного хозяйства по специальности «финансовый менеджмент».

В 1995 году стал вице-президентом корпорации САПИ в Якутске.

В 1997 году избран депутатом республиканского парламента Ил Тумэн по одномандатному Оленёкскому округу, став в 25 лет самым молодым депутатом в истории якутского парламента.

Работал председателем бюджетного комитета Ил Тумэн.

В 1998 году возглавил АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО — ныне крупнейший банк в Якутии.В 2002 году вновь избран депутатом Ил Тумэн — по Богатыревскому избирательному округу (г. Якутск).

В 2004 году назначен министром финансов республики, в 2007 — руководителем администрации президента и правительства Якутии.

В мае 2011 года Айсен Николаев назначен первым зампредом правительства, курирующиим вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций.

4 марта 2012 года избран главой городского округа «город Якутск».

10 сентября 2017 года переизбран главой городского округа «город Якутск».

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Президент федерации конного спорта РС (Я).