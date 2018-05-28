Сана, 28 мая, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Саудовской Аравии уничтожили хуситскую баллистическую ракету, предназначенную для удара по королевству, сообщает 28 мая Al Arabia.

Жан-Леон Жером. Покидая оазис. 1880-90

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, осуществляет в Йемене интервенцию, целью которой является свержение власти хуситов, ориентирующихся в своей политике на Иран.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Кровопролитное противостояние привело страну на грань гуманитарной катастрофы. В государстве свирепствует эпидемия холеры, активны террористические группировки.