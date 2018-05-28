Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 мая, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Вторая котельная ООО «МЭС», в поселке Молодежный Переславля-Залесского, осталась без газа, а жители — без горячей воды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Жители Переславля остались без горячей воды

Компания «Газпром Межрегионгаз Ярославль» продолжает работу по отключению от газоснабжения потребителей, имеющих задолженность по оплате за газ. 28 мая 2018 года отключена котельная ООО «МЭС», расположенная в поселке Молодежный. В Переславле-Залесском самые крупные должники по оплате голубого топлива — ООО «ПЭК» и ООО «МЭС», снабжающие теплом и горячей водой практически весь город. Вторая котельная ООО «МЭС», обеспечивающая теплом поселок Чкаловский, отключена на прошлой неделе.

«Просроченная задолженность предприятия по оперативным данным на 28 мая составила 47,8 млн. рублей. Потребленный газ ООО «МЭС» не оплачивает полтора года. 28 мая «Газпром межрегионгаз Ярославль» произвел отключение котельной в строгом соответствии с действующим законодательством. Поставщик заблаговременно предупреждал о планируемых санкциях: 25.04.2018 и 21.05.2018 в адрес предприятия-неплательщика были направлены соответствующие уведомления. Но оплата за потребленный газ так и не поступила на счет поставщика», — сообщает компания «Газпром Межрегионгаз Ярославль».

Необходимо отметить, что период неуплаты — полтора года — совпадает с периодом нахождения на посту главы Переславля Владимира Волкова, назначенного на эту должность по предложению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Одной из главных задач, которую должен был решить Владимир Волков, — это преодоление кризисной ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве города, когда каждое лето переславцы оставались без горячей воды из-за долгов по оплате газа. Администрация города провела летом 2017 года актуализацию схемы теплоснабжения города с целью децентрализации источников тепла. Владимир Волков заявил о скором заключении концессионного соглашения по строительству новых модульных котельных. В 2018 году должны быть построены две котельные. По состоянию на конец мая 2018 года концессионное соглашение не заключено, администрация города сообщает, что завершается работа по подготовке к заключению концессионного соглашения на строительство новых котельных (уточняются параметры тарифного регулирования, объемы инвестиций, идет подготовка конкурсных процедур).

Тем временем ситуация с долгами снова обострилась. Компания «Газпром Межрегионгаз Ярославль» намерена отключить за долги все котельные Переславля — две котельные ООО «МЭС» и котельную ООО «ПЭК». Генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров утверждает, что на расчетный счет ООО «МЭС» деньги за газ практически не поступают, поэтому котельные не могут расплатиться с поставщиком ресурса. Дело в том, что средства за тепло и горячую воду конечные потребители должны отправлять в единую теплоснабжающую организацию, в Переславле это МУП «Спектр», у которого нет ни одного источника тепла. В такой же ситуации находится и ООО «ПЭК», котельная которого обеспечивает теплом и горячей водой 80% населения Переславля-Залесского. По информации компании «Газпром Межрегионгаз Ярославль» газоснабжение ООО «ПЭК» будет ограничено 1 июня 2018 года. Долг ООО «ПЭК» по состоянию на 1 мая 2018 года составляет 478 миллионов рублей.

Также известно, что переславский межрайонный прокурор Андрей Фольц 23 мая 2018 года обратился в суд с иском об обязании ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» возобновить подачу топливно-энергетических ресурсов на котельную ООО «МЭС» в Чкаловском микрорайоне в необходимых объемах, а ООО «МЭС» обязать поставить тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения. Отдельно в суд прокуратурой направлено заявление о применении обеспечительных мер для подачи газа на котельную до рассмотрения дела по существу.

Администрация Переславля-Залесского сообщает, что совместно с прокуратурой предпринимаются все необходимые меры по пресечению незаконного отключения горячего водоснабжения.