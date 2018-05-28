Жириновский настаивает на льготах при повышении пенсионного возраста
Москва, 28 мая, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Пенсионный возраст в России будет повышен, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также предложил пойти навстречу работающим в сферах, где требуется физическая сила, и предусмотреть для них льготы.
«Нужно более правильную дать информацию, что это будет очень постепенно, условно те кому сейчас 40 лет, они выйдут на пенсию через 20 лет, а те уйдут через 25… Чтобы они понимали, что если кто-то сегодня уйдет на пенсию, то ему добавят только полгода… Чтобы люди не боялись», — рассуждает Жириновский в эфире телеканала «Россия-24».
При этом он указал на то, что работники, занятые в гуманитарной сфере, не захотят и в 80 лет уходить на пенсию.
«Не хотят уходить слишком поздно люди тяжелых профессий: шахтеры, грузчики, лесная отрасль — где тяжелый физический труд, организм изношен. И здесь нужно какое-то послабление сделать, какие-то льготы дать. То есть пойти навстречу. За это отвечает министр труда — (Максим) Топилин его фамилия и вице-премьер (Татьяна) Голикова», — сказал депутат Госдумы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ готово выйти с законодательным предложением об увеличении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.