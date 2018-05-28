Симферополь, 28 мая, 2018, 14:41 — ИА Регнум. В Крыму в Мраморной пещере на глубине 63 метра состоялся симфонический концерт. Музыканты Крымской государственной филармонии исполнили произведения Гайдна, Рахманинова, Грига и Моцарта, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Алексей Решетников Мраморная пещера

Овальный зал пещеры обладает уникальной акустикой. Здесь почти стопроцентная влажность и постоянная температура воздуха — 9 градусов тепла. Выступление продолжалось около часа. Организаторы концерта впервые использовали видеопроектор.

«Очень необычно, но чего не сделаешь ради искусства, — сказала скрипач Мария Ткаченко. — Мерзнут руки и ноги, но мы все равно работаем играем, делаем разные программы».

«Акустика плюс еще оформление, мурашки по коже и до слез», — сказала жительница Крыма Наталья Мокрушина.

Музыканты играли только на струнных инструментах, потому что слишком громкие звуки в пещере запрещены. Они могут повредить колонии летучих мышей, которые обитают в подземных сводах. На оркестр пришли почти 100 слушателей — больше импровизированный зал не вмещает. Концерты в одной из главных достопримечательностей Крыма будут проходить три раза в месяц и закончатся в октябре. Самый дешевый билет стоит почти 2500 рублей.