Мадрид, 28 мая, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Дебаты и голосование о выражении недоверия правительству Мариано Рахоя состоятся в парламенте Испании 31 мая — 1 июня. Об этом пишет испанская газета ABC.

Пабло Пикассо. Коррида, или смерть матадора, 1933

Инициатором голосования стал председатель «Испанской социалистической рабочей партии» (PSOE) Педро Санчес. Парламентские силы усиливают давление на правящую консервативную «Народную партию», призывая к досрочным выборам.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для кампании против Рахоя стало решение Верховного суда, признавшего «Народную партию» виновной в незаконном обогащении путем коррупции.