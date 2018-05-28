Ижевск, 28 мая, 2018, 14:38 — ИА Регнум. На проходившем в Ижевске с 13 по 20 мая чемпионате и первенстве России по спортивному ориентированию среди атлетов с нарушением слуха спортсмены из Санкт-Петербурга выиграли 11 медалей, завоевав первое место в общекомандном зачете. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Точка опоры».

Благотворительный фонд «Точка опоры» Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию среди атлетов с нарушением слуха

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из восьми российских регионов, состязания проводились на пяти различных дистанциях. В первенстве принимали участие ребята младше 18 лет, в чемпионате участвовали более возрастные атлеты.

«На чемпионате России отличился петербуржец Павел Бибич, который занял третье место в «кросс-лонге». А юниорская команда завоевала 11 медалей, заняв практически весь пьедестал», — говорится в сообщении пресс-службы.

В «Точке опоры» добавили, что чемпионками в «кросс-спринте» стали Дарья Гаврилова и Анна Груздева. В «кросс-классике» золотую медаль получил Роман Ярошовец, серебряную — Марта Рябова, бронзовую — Анна Груздева.

В «кросс-лонге» Роман и Анна заняли третье место, а Дарья Гаврилова — первое. Также женская команда петербурженок одержала победу в «кросс-эстафе». В этой же дисциплине «серебро» и «бронзу» завоевали и две мужские команды из Северной столицы.

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