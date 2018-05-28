Пермь, 28 мая, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Координатор пермского отделения общественного движения «Суть времени» Гурьянов Павел написал заявление в прокуратуру по поводу запрета Знамени Победы во время шествия «Бессмертного полка» в Перми 9 мая, сообщает 28 мая корреспондент ИА REGNUM.

(сс) CWitte Молоток

В заявлении Гурьянов раскрыл подробности произошедшего с ним инцидента: правоохранительные органы запретили активисту проносить в колонну Знамя Победы, являющееся государственным символом России.

«С собой я взял портрет своего деда и флаг (копия Знамени Победы). При проходе через металлорамки сотрудники полиции заявили мне, что флаги, в том числе Знамя Победы, запрещены на шествии «Бессмертного полка» организаторами. Также в моем присутствии другому мужчине запретили вход с советским флагом», — отметил Гурьянов.

Примечательно, что активисту «Сути времени» пояснили, кто санкционировал подобное поведение правоохранительных органов, которые никак не могли подчиняться некоммерческой организации, проводившей шествие «Бессмертный полк».

«Сотрудники полиции пояснили, что любые флаги, в том числе Знамя Победы, запрещены организатором акции — администрацией города, об этом также мне сказали «волонтеры». После общения с полицией я подошел к сотруднику администрации города Петру Корневу, который подтвердил, что запрет введен администрацией», — резюмирует Гурьянов.

Координатор «Сути времени» просит разобраться в случившемся и привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, акция «Бессмертный полк» не первый год проходит в городах России, суть ее заключается в шествии людей с портретами своих родственников, а также с государственной символикой, в том числе со Знаменами Победы.

В 2018 году, некоммерческая организация, ответственная за проведение акции, возглавляемая Анной Отмаховой, запретила использование во время шествия государственных символов страны, что вызвало массовое возмущение общественности.

Администрация города Перми, старается не комментировать данный инцидент, предпочитая перекладывать ответственность на Отмахову, которая, не имея на то полномочий, почему-то отдавала распоряжения правоохранительным органам.