Москва, 28 мая, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В Москве пройдет VII Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации (ВФО). Ожидается, что в работе ассамблее ВФО примут участие порядка 500 человек. На форуме будет обсуждаться роль фермеров в развития сельского хозяйства, сообщили в (Минсельхозе РФ.

Питер Пауль Рубенс. Ферма в Лакене. Около 1618

В ВФО примут фермеры со всего мира. Об участии заявили более 170 представителей фермерских организаций из 55 стран мира. Главной темой генеральной ассамблеи станет повышение роли фермеров и их объединений в формировании эффективного сельского хозяйства в условиях глобального изменения климата.

Стоит отметить. что крупный фермерский форум Россия примет впервые. VII Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации (ВФО) пройдет в Москве с 28 по 30 мая. Ранее заседания ВФО проводились в Италии, Японии, Аргентине, Замбии и Финляндии.

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Напомним, Всемирная организация фермеров (ВОФ, WFO) — международная организация, созданная для объединения национальных производителей и фермерских кооперативных организаций для выработки политики, поддерживающей деятельность фермеров в развитых и развивающихся странах по всему миру.

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