Ленинградская область, 28 мая, 2018, 14:40 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область подписала 18 соглашений о сотрудничестве на общую сумму в 50 млрд рублей. Эти средства в ближайшие годы должны быть инвестированы в экономику региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко на ПМЭФ-2018

В частности, губернатор Александр Дрозденко подписал совместные документы с такими компаниями как «Газпром нефть», «Нокиан Тайерс», «ПТК», «ТГК-1», X5 Retail Group, «Рока Рус», «Почта Банк», «ФосАгро» и другими.

Как сообщалось, энергокомпания ТГК-1 построит в Ломоносовском районе Ленобласти ветровую электростанцию.

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Также подписано сглашение о реализации проекта по созданию инновационного кластера на территории индустриального парка в Тосненском районе, с объемом инвестиций в 1 млрд рублей.

Крупнейший в Европе завод по производству шин «Нокиан Тайерс» возведет в Ленинградской области складской мегакомплекс за 1,8 млрд рублей.

Область и компания «Газпром нефть» договорились о проведении совместных научно-исследовательских разработок и внедрении их результатов в дорожное строительство региона.

Ленобласть на ПМЭФ представляля свою инвестиционную привлекательность в рамках нового стенда, который олицетворял ведущие кластеры региона — судостроительный, автомобильный, фармацевтический и продовольственный.

«Лучшее доказательство инвестиционной привлекательности региона — это подписание соглашений с компаниями, которые уже работают на территории области и планируют расширять производство. Они знают, что Ленинградская область — надежный партнер, с которым приятно иметь дело», — сказал глава региона Александр Дрозденко, подводя итоги ПМЭФ-2018.

Стенд Ленинградской области посетили около 5 тысяч участников форума и представителей средств массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленобласть заняла 12-е место по итогам интегрального рейтинга субъектов РФ в 2018 году, тогда как в 2017 году была лишь на 20-м месте. Нынешний результат — лучший для региона за всю историю составления рейтинга АСИ.