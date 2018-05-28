Франкфурт-на-Майне, Германия, 28 мая, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Проливные дожди и грозы обрушились 28 мая на ряд городов Германии, в земле Гессен затоплены целые районы, пишет журнал Fokus.

Винсент Ван Гог. Дождь. 1889

Сильные грозы начались накануне. В Гессене особенно сильно пострадал район Верра-Майснер. Затоплены улицы, дороги, отменены авиарейсы.

Из-за непогоды закрыт аэропорт во Франкфурте-на-Майне. Также затопило округ Биркенфелд (земля Рейнланд-Пфальц). В Хунгене (земля Гессен) выпало до 100 литров осадков на один квадратный метр.

В настоящее время сохраняется опасная ситуация. Последствия непогоды ликвидируют службы спасения.