Москва, 28 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Приговор обвиняемому в шпионаже украинцу Роману Сущенко будет вынесен Мосгорсудом 4 июня. Об этом сообщил в Twitter его защитник Марк Фейгин.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент)

По его словам, сторона обвинения считает вину подсудимого в шпионаже доказанной и просит суд назначить для гражданина Украины наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием срока заключения в колонии строгого режима.

Напомним, задержание Романа Сущенко было проведено в Москве 30 сентября 2017 года. Украинцу предъявлены обвинения по статье «Шпионаж», cледствие по его делу завершено, обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. По мнению правоохранителей, Сущенко является сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР).

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