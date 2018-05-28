Новосибирск, 28 мая, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Новосибирская область — единственный регион Сибирского федерального округа, который вошёл в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, заявил ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников. Кандидат экономических наук, проректор по стратегическому развитию и внешним связям Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Павел Новгородов рассказал ИА REGNUM, что дают области высокие позиции в рейтинге и почему это — ещё не гарантия успеха.

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«Данный рейтинг составляется с 2014 года Агентством стратегических инициатив (АСИ) и является одним из индикаторов эффективности деятельности экономического блока правительства того или иного субъекта Федерации. Каких-то особых преференций рейтинг не даёт, но высокие позиции в нём — это возможность соответствующего позиционирования для региона и его руководства, а также продвижения лучших практик на федеральном уровне», — сказал Павел Новгородов.

«Плюс восемь мест в рейтинге нельзя назвать «рывком» (для сравнения — Сахалинская область +42, Камчатский край +36, Бурятия +35 и т.д.), скорее — планомерным продвижением вверх. Для региона это, конечно, позитивный показатель, означающий, что многие проблемные вопросы в сфере создания условий для повышения инвестиционной привлекательности начинают решаться», — считает эксперт.

«Рейтинг имеет достаточно сложную методологию составления и, как любой подобный рейтинг, имеет множество «узких» мест. Многие показатели оцениваются субъективно, через опросы экспертов и представителей предпринимательской среды. Как эксперт АСИ в Новосибирской области по направлению инвестиционной политики могу отметить, что в рейтинге много формальных и неоднозначных показателей. Поэтому я бы не спешил увязывать позицию в рейтинге с реальными показателями инвестиционной активности в регионе — объёмом инвестиций, освоением новых площадок, налоговой отдачей от инвестиционных проектов, приростом рабочих мест и т.д. Позитивным моментом является то, что недостатки рейтинга обсуждаются как на региональном, так и на федеральном уровне, методология продолжает совершенствоваться», — считает Новгородов.

Как достигались эти результаты?

«Рейтинг оценивает, прежде всего, усилия регионального правительства по созданию условий для привлечения инвестиций — регуляторной и институциональной среды, инфраструктуры, ресурсов, коммуникаций, инструментов и механизмов поддержки бизнеса. Это и наличие соответствующего законодательства, и оценка работы «единого окна» для инвесторов — АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», и сроки проведения различных процедур (регистрация бизнеса, выдача разрешений на строительство и т.д.) и даже наличие информации об инвестиционных возможностях региона в соцсетях. По каждому из параметров проводилась соответствующая работа, которая оценивалась экспертами и предпринимателями. Повторюсь, какие-то показатели «закрывались» формально (но это вопрос методологии, а не работы региона), по каким-то шла кропотливая многолетняя работа. Необходимо понять, что результат этого года был достигнут не одномоментно: на мой взгляд, основная работа, благодаря которой стало возможным продвижение в рейтинге сейчас, проводилась год-два года назад», — считает экономист.

«На мой взгляд, возможности системного влияния региональных властей на инвестиционную привлекательность региона несколько преувеличены. Основными факторами принятия инвестиционных решений являются рыночные (глобальные, общероссийские и отраслевые) риски, а также оценка возможностей — наличие спроса, ресурсов (земля, полезные ископаемые, кадры и т.д.) и транспортно-логистической инфраструктуры (зачастую создаваемой за счёт федеральных средств). Очевидно, что отсутствие красивого интернет-портала, налоговых льгот или длительные разрешительные процедуры не остановят инвестора, если он видит в своей инвестиции потенциал и требуемую норму возврата на капитал. Третий значимый фактор для России — наличие каких-то индивидуальных договоренностей с иностранными или российскими инвесторами о приходе в регион, но это также не связано с системной работой по повышению инвестиционной привлекательности региона. Как следствие, не нужно связывать повышение рейтинга с ожиданиями прихода новых инвесторов в регион. Скорее, можно говорить о том, что регион улучшил определенные «сервисные» функции для возможных инвесторов», — высказал своё мнение Павел Новгородов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты Национального рейтинга были представлены в рамках XXII Петербургского международного экономического форума 25 мая. В рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Новосибирская область за год поднялась на восемь пунктов и заняла 19 место. Глава региона Андрей Травников, оценивая результаты, подчеркнул, что область стала единственным регионом Сибири, вошедшим в ТОП-20.

В 2017 году Новосибирская область заняла в рейтинге 27 место, поднявшись за год на 19 пунктов.

Отметим, что в Новосибирской области сейчас разрабатывается стратегия социально-экономического развития «Сибирское лидерство». Её цель — вернуть региону лидирующие позиции в стране, в том числе по реализации президентских инициатив.

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Одним из инструментов реализации этой стратегии новосибирские власти называют формирование инвестиционной привлекательности региона.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах страны составляется Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями. Он оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной среды для бизнеса. Методология включает в себя три ключевых элемента: систему показателей, принципы сбора и обработки данных, методику расчёта результатов.