Москва, 28 мая, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Российские следственные органы расследовали более 19 тысяч преступлений, совершенных в отношении детей в 2017 году, заявил 28 мая председатель СК России Александр Бастрыкин во время выступления на XV съезде Уполномоченных по правам ребенка, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

«Из них 374 убийства, 1619 изнасилований, почти 5 тыс. фактов насильственных действий сексуального характера», — сказал Бастрыкин.

Он подчеркнул, что большая часть преступлений совершается в отношении детей в возрасте 4−5 лет и ниже. При этом часть указанных преступлений совершают «несостоявшиеся люди», которым передают детей российские органы опеки.

Бастрыкин также напомнил, что в России также необходимо создавать условия для обеспечения информационной безопасности детей.