Смоленск, 28 мая, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Соглашение о взаимодействии между администрацией Смоленской области и АО «Деловая среда» было подписано в рамках XXII Петербургского международного экономического форума 25 мая. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба администрации региона.

Констан Тройон. Отправление на рынок. 1859

Документ подписали губернатор Алексей Островский и заместитель генерального директора компании Алексей Грищенко.

Компания «Деловая среда» является дочерней структурой ПАО «Сбербанк» и занимается малого и микробизнеса в стране. В рамках реализации приоритетного проекта правительства России «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» совместно с Минэкономразвития РФ «Деловая среда» запустила первый в стране «маркетплейс» — онлайн платформу, которая включает в себя учебные материалы от ведущих специалистов в области управления бизнесом, маркетинга, права и финансов. Партнерами-кураторами проекта выступили компании «Яндекс», «Опора России», «Люди дела», HeadHunter, Mail. RuGroup, Московская школа управления «Сколково» и др.

Соглашение, заключенное между компанией и администрацией Смоленской области, направлено на организацию взаимодействия по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Договоренности уже работают: 25 мая был дан старт серии бесплатных обучающих программ, семинаров и тренингов по вопросам строительства отношений с клиентами, вопросам систем оплаты труда и другим актуальным темам. Программа рассчитана на период до конца июня.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Смоленской области. Мы благодарны «Сбербанку» и его дочерней структуре «Деловая среда» за готовность помочь в развитии этого крайне важного сектора экономики. Несмотря на то, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России Смоленская область вошла в число лидеров по направлению «Поддержка малого предпринимательства», мы не собираемся почивать на лаврах и видим дальнейшие точки роста, которых, уверен, нам удастся достичь, в том числе, и совместно с «Деловой средой», — прокомментировал подписанное соглашение губернатор Алексей Островский.