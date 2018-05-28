Астана, 28 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Задержанный в Киргизии по подозрению в уклонении от уплаты налогов генеральный директор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев освобожден из-под стражи в зале суда, сообщает 28 мая агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

(сс) Jirka DI МИД Казахстана

По данным ведомства, 26 мая представители посольства Казахстана в Киргизии провели встречу с сотрудниками следственного управления финансовой полиции КР. 27 мая Тулекеев был освобожден. В МИД добавили, что посольство Казахстана в Бишкеке находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Киргизии.

Напомним, 25 мая при попытке вылета из международного аэропорта «Манас» в Алма-Ату в Бишкеке был задержан гражданин Казахстана Ильяс Тулекеев. Ему предъявлено обвинение в нарушении налогового законодательства республики.