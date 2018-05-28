Москва, 28 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. 28 мая президент Российской Федерации Владимир Путин будет заниматься региональными вопросами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В ближайшее время президент будет заниматься региональной проблематикой, — сказал представитель Кремля. — Как — я бы не хотел анонсировать. Следите за нашими сообщениями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что перед вторым правительством Дмитрия Медведева стоят цели принципиально нового уровня.

Глава государства отметил, что «работа новому правительству предстоит большая, содержательная и очень интересная».

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