Брюссель, 28 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Предстоящее заседание совета Россия-НАТО будет посвящено украинскому вопросу, а также обеспечению безопасности на европейском континенте и снижению военных рисков, сообщил 28 мая журналистам ответственный сотрудник аппарата НАТО.

Штаб-квартира НАТО

«Темы будут включать ситуацию на Украине и вокруг нее, в том числе полное выполнение минских соглашений», — цитирует РЕН-ТВ чиновника.

По его словам, стороны обсудят ряд вопросов, связанных с военной деятельностью, а также снижением напряженности и повышением стабильности в Европе. Саммит состоится 31 мая на уровне послов.

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