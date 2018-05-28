Ракка, Сирия, 28 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Напряженность между местными арабскими вооруженными формированиями и поддерживаемыми США курдскими подразделениями вылилась 27 мая в боевые столкновения в сирийском городе Ракка, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Курды на позиции

Причиной столкновения стали акции протеста, вызванные вербовкой в ряды курдских Отрядов народной самообороны (YPG) местных молодых людей.

Напомним, бывший столица так называемого халифата сирийский город Ракка был освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в октябре 2017 года. В операции по освобождению принимали участие так называемые Демократические силы Сирии — коалиция местных арабских бойцов и курдских вооруженных формирований.

По данным правозащитников, при освобождении города погибло более 2 тыс. мирных жителей, тогда как около 90% города подверглось разрушению.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG) в Анкаре считают частью запрещенной в Турции, ЕС и США Рабочей партии Курдистана.