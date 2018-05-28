Москва, 28 мая, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Целесообразность закрытия мессенджера Telegram в России подчеркнул 28 мая председатель СК России Александр Бастрыкин во время выступления на XV съезде Уполномоченных по правам ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Он напомнил, что мессенджером Telegram пользовались террористы, которые взорвали метро в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Бастрыкин подчеркнул, что в России также существует необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей, поскольку многие правонарушения с вовлечением несовершеннолетних происходят с использованием информационных технологий.

Напомним, взрыв в Петербургском метро прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30 3 апреля 2017 года. В результате теракта пострадали 103 человека, 15 пассажиров погибли. При взрыве был убит и предполагаемый террорист-смертник.

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