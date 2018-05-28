Пермь, 28 мая, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Перми суд частично встал на сторону обманутых дольщиков печально известного долгостроя по ул. Ушакова, 21. Истец ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» предъявил иски к собственникам квартир о взыскании всех затраченных на достройку дома средств, а именно по 18,4 тыс. за квадратный метр. Судом принято решение о взыскании денежных средств, исходя из размера 7000 рублей за квадратный метр и проектной площади с каждого из ответчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Кировском районном суде Перми.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Незавершенное строительство

Дольщики отмечают важность этого результата судебной тяжбы. По другим аналогичным искам суды обязывали выплачивать весь объем затраченных средств.

Стоит отметить, в 2005 году застройщик (некоммерческий фонд защиты права «Патриоты)» привлекал средства на строительство 16-этажного дома по договорам долевого участия. Однако в 2011 году фонд обанкротился, а руководство было привлечено к уголовной ответственности.

Дом остался недостроенным. Обманутыми дольщиками числились 477 человек. В 2012 году создан ЖСК для завершения строительства. Когда обсуждался вопрос создания кооператива, региональная власть обещала финансовую помощь из краевого бюджета. Нашли застройщика, но работы оплачивало Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию (ПАИЖК). На то, чтобы достроить проблемный объект, потратили более 500 млн рублей.

Изначально власть обещала дольщикам, что завершение строительства обойдется им в 7 тыс. рублей, однако когда была сдана вторая очередь дома (сентябрь 2016 года), финансовые претензии выросли до 18,4 тыс. рублей за квадратный метр.

В суде позицию ответчиков поддержала прокуратура. ЖСК заключил с ПАИЖК договор доверительного управления, в нем оговаривалась сумма 7 тыс. рублей за квадратный метр — всего 181 млн рублей. Но в документе оговаривается, что ЖСК должен компенсировать и все расходы, понесенные при доверительном управлении.

Дольщики считают, что ЖСК изначально находился под контролем ПАИЖК, а агентство себя повело недобросовестно по отношению к партнерам.

Юрист «Пермского фонда содействия ТСЖ» Станислав Шестаков отметил, что в конце 2016 года ПАИЖК направило в суд более 200 исков о взыскании средств. Вынесено 20 решений, согласно которым с ответчиков (дольщиков) взыскано по 18,4 тыс. рублей, то есть в полном объеме. Кроме того, около 200 человек в добровольном порядке перечислили суммы, затраченные на завершение строительства дома, сообщают местные СМИ.

Решение Кировского районного суда Перми в ПАИЖК пока не комментируют. В начале 2018 года директор ПАИЖК Сергей Яремченко подчеркивал, что бюджетные средства не могут быть невозвратными, сообщает портал properm.ru.

«Бюджет не резиновый, не может подарить физическим лицам квартиры, участники строительства очень многое путают. Конкретно для их объекта не было выделено средств. У ПАИЖК единственный акционер — Министерство строительства Пермского края, в уставный капитал ПАИЖК внесены бюджетные средства для реализации различных объектов. И работы эти осуществляются на возвратной основе», — сказал он.

По словам Яремченко, дольщикам предлагали удешевить процесс строительства. Для этого надо было построить новые секции и продать их, однако дольщики отказались от этого варианта.

Стоит отметить, что со своей стороны дольщики просили чиновников передать им объект на самостоятельное завершение строительства. Однако получили отказ. В результате было принято решение достраивать объект с помощью ПАИЖК.

Добавим, дом на Ушакова, 21 является комплексом, который состоит из пяти секций — двух 16-этажных домов и трех 10-этажных. После банкротства фонда «Патриоты» один 10-этажный и один 16-этажный были готовы на 97%, один 16-этажный дом — на 50%. Еще два 10-этажных дома находились на начальной стадии — под фундамент были вбиты сваи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Прикамье более 20 объектов, строящихся на привлеченные средства дольщиков, находятся в зоне риска. В октябре 2017 года губернатор Максим Решетников заявил, что в проекте бюджета на 2018 год учтен невозврат средств от Агентства жилищного кредитования.

«Мы оставляем там как оборотный капитал, чтобы начать достройку этих объектов проблемных, а затем уже в виде социальных выплат, что называется, рефинансируем это из бюджета. После окончания всех работ примем решение по тому, как изымать средства из Агентства», — сказал Решетников.

В мае 2018 года губернатор в послании Заксобранию Прикамья вновь вернулся к теме проблемных объектов. Он отметил, что при помощи правоохранительных органов в крае в 2017 году сданы пять таких объектов, в 2018 году планируется достроить шесть зданий.

Однако, по словам Максима Решетникова, это вершина айсберга.

«После ужесточения законодательства и требований к застройщикам неустойчивые строительные схемы, а, по сути — финансовые пирамиды, начали рушиться. Сегодня в зоне риска находится еще более 20 объектов. Минстрой работает по каждому из них. Мы рассчитываем, что вступающие с 1 июля правки в законодательство исключат формирование такой проблемы в дальнейшем», — отметил глава региона.