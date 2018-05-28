Москва, 28 мая, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В ходе переговоров президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона не принималось никаких конкретных решений относительно дальнейшего соблюдения сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил 28 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Эмануэль Макрон и Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, хотя конкретных решений и не было принято, однако между Москвой и Парижем «есть понимание», что для обеспечения соблюдения всеми сторонами (кроме Вашингтона) условий СВПД необходимо поддерживать контакты с иранскими партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая США объявили о выходе из СВПД, подписанного в 2015 году Ираном и шестеркой стран (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия), согласно которому с Тегерана снимались санкции, а тот прекращал работать над программой по обогащению урана.

Читайте также: МИД РФ: Выход из сделки с Ираном лишает США всех прав в рамках соглашения