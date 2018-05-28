Москва, 28 мая, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Россия готова на расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса на Восток, заявил 28 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что Варшава готова заплатить $2 млн, чтобы США разместили на территории Польши свои военные базы.

По его словам, постепенная экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России не способствует безопасности и стабильности на континенте.

«Экспансионистские действия, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет», — заявил Песков.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО. По его словам, в альянсе должны помнить о значении трансатлантических связей, особенно сегодня, когда система безопасности «подвергается проверке разными игроками».

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