Ярославль, 28 мая, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Родители детей Фрунзенского района города Ярославля жалуются в соцсетях, что их детей кормят испорченными фруктами. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Фото из группы «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» в социальной сети ВКонтакте Родители утверждают, что именно такими мандаринами кормят детей в ярославских детских садах

Мама одного из малышей разместила фотографию очищенного мандарина далеко не первой свежести и написала комментарий:

«Как не стыдно давать такие фрукты детям в садиках! Сезон мандаринов давно прошел, если это мандарины из стран где растут круглый год мандарины то идет нарушение 44ФЗ. Но тут факт на лицо 44 Федерального закона о закупках, экономия! А значит детей кормят не ликвидными фруктами которые идут на списание для скота!» (орфография и пунктуация автора — прим. ИА REGNUM ).

Родительница жалуется, что такая ситуация происходит во всех садиках Фрунзенского района, а точнее в тех, что находятся в районе «Суздалки». Мама утверждает, что заведующие детских садов регулярно отправляют претензии в ООО «Комбинат социального питания», который обеспечивает питание детей в детсадах, однако департамент образования мэрии Ярославля эти претензии «заминает».

В ООО «Комбинат социального питания» не отрицают того, что периодически проблемы с качеством продуктов возникают, но они не носят массовый характер.

«Если где-то что-то у нас происходит, то мы всегда меняем продукты. Сами понимаете, что с мандарином может что-то случится. У нас были жалобы на гнилые мандарины, но это были единичные случаи и не на Суздалке. Было один раз в Дзержинском районе и мы сразу заменили испорченные мандарины на хорошие», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по дошкольному питанию ООО «Комбинат социального питания» Наталья Егунова.

По словам Егуновой, на прошлой неделе жалоб на гнилые мандарины из детских садов Фрунзенского района не было, а система контроля детского питания налажена хорошо и любые, даже единичные, случаи поставки некачественной продукции быстро пресекаются. Проверкой же качества поставляемых продуктов должны заниматься заведующие детских садов.