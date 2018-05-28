Москва, 28 мая, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Актер и музыкант Джонни Депп, прибывший в Москву для выступления в рамках проекта Hollywood Vampires, сообщил о своих симпатиях к русским девушкам. Об этом сообщает «Пятый канал».

Константин Маковский. Девушка в кокошнике

По словам актера, у жительниц Российской Федерации особые черты лица, и его привлекает славянский тип внешности.

«У русских девушек в глазах видна тысячелетняя культура», — сказал Депп.

Напомним, 28 мая в Москве в «Олимпийском» выступит хард-рок коллектив Hollywood Vampires, в состав которого входят Элис Купер, Джо Перри и Джонни Депп.

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