Якутск, 28 мая, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Отставкой главы Якутии Егора Борисова взволнованы не только жители региона, но и природа. Пока люди гадают, кого поставят ему на замену, в Якутске начался сильный ураган, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egorborisov.ru Егор Борисов

Читайте также: Глава Якутии Егор Борисов ушёл в отставку

«В нашей политике нет логики», — прокомментировал уход Егора Борисова с должности главы региона политолог Виталий Обедин.

Эксперт был настолько уверен, что он останется на своём посту как минимум до истечения срока своих полномочий, что поспорил и, как видим, спор проиграл.

«Наоборот опоздалая логика», «Логично. Требования на 6 лет выставлены фантастические, мало кто на такое подпишется», — высказывают мнения жители республики.

Есть и те, кто сокрушаются по поводу ухода Борисова, и те, кто этому событию рад.

Интересно, что сразу после объявления главы Якутии о своём решении уйти в отставку в Якутске начался ураган.

«Да-а, жестко провожает природа Ил дархана! — пишут жители республики в соцсетях. — Ветер несёт облака со скоростью автомобиля. Падают деревья во дворах. Выпали стёкла в ТРК «Туймаада». Светофор вырвало с мясом с земли, и он упал на женщину! Это только первые 15 минут урагана. Ветер перемен! Сильный ветер сильных перемен!».

Читайте также: Обыски, слухи, торг: «Золотой век» Якутии и проводы Борисова?

Жители региона также выдвигают версии, кто будет назначен временно исполняющим обязанности. В качестве возможных претендентов в Ил дарханы жителями региона в соцсетях называются мэр Якутска Айсен Николаев и экс-кандидат в президенты России, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

Как сообщало ИА REGNUM, Егор Борисов, сообщая о своей отставке, не назвал фамилию своего преемника, отметив только, что это будет не варяг.

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий по собственному желанию, — сказал Егор Борисов журналистам, пояснив, что считает необходимой ротацию кадров на любом уровне. — Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый шестилетний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи на развитие страны. И республике нужен новый руководитель».