Москва, 28 мая, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Число обращений граждан России в правоохранительные органы в связи с пропажей детей сократилось в минувшем году примерно на треть, сообщила пресс-служба Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

. Алексей Корзухин. Крестьянские девочки в лесу. 1878

«В России в 2017 зафиксировано порядка 30 тысяч обращений граждан в правоохранительные органы по факту пропажи детей. Годом ранее эта цифра составляла около 45 тысяч несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Председатель попечительского совета центра Елена Мильская объяснила указанное снижение тем, что совместно с МВД России и МЧС России сотрудниками организации проделана огромная профилактическая работа.

Ранее сотрудники отряда «Лиза Алерт» напомнили, что 25 мая отмечается Международный день пропавших детей.