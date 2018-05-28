Махачкала, 28 мая, 2018, 13:04 — ИА Регнум. За время работы проекта по составлению карты «убитых» дорог дагестанцы обозначили на ней 579 улиц. Из них большая часть расположена в Кизляре — 201 дорога и в Махачкале — 190 улиц. Еще 123 улицы, требующие, по мнению жителей Дагестана, срочного ремонта, находятся в Каспийске.

Разбитая дорога

В 2018 году в программу капитального ремонта дорог включены 99 улиц и восемь подъездных дорог в Махачкале. Из них 35 улиц были внесены гражданами на интерактивную карту «убитых» дорог, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

«Фронтовики» с сожалением отмечают, что не все дороги из списка 10 самых разрушенных вошли в программу ремонта. Так, в 2017 году по числу голосов местных жителей в топе лидировали улица восьмая Источная, за ремонт которой высказались 322 человека, на втором месте — улица Ярагского в поселке Новый Хушет — 239 голосов, на третьем — Шабанова с 78 голосами. Однако в график ремонта на 2018 год вошли лишь две улицы из топа-10: второстепенная дорога по улице И. Шамиля и улица Пугина.

«Региональное отделение ОНФ неоднократно обращалось в администрацию города Махачкалы с просьбой учесть предпочтения жителей, отраженные на карте «убитых» дорог. На сайте этого проекта идет рейтинговое голосование жителей республики по включению дорог в планы ремонта на текущий и будущий годы. При формировании плана ремонта власти должны прежде всего учитывать мнение граждан и исходить из их предпочтений, и мы намерены настаивать на этом», — заявил координатор проекта Магомед Магомедов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году столица Дагестана — Махачкала стала городом, где наблюдалась самая неблагоприятная в СКФО ситуация с гарантийными дорогами. Об этом еще в 2015 году заявляли «фронтовики». Они отмечали, что в ходе инспекции дорог, находящихся на гарантии, были выявлены просадки, выступающие люки, ямы и неровности на участке улицы от проспекта Петра Первого до больницы, на улицах Бейбулатова, Крылова, Энгельса и других.

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