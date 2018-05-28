Москва, 28 мая, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Читайте также:

Биткоин

С начала мая Bitcoin (BTC) продолжает терять все больше «покупателей», которые своей уверенностью и активными покупками придавали силы для «умных денег». Последние, в свою очередь, спокойно наслаждались феерическим шоу в виде «агонии быков». Даже самые уверенные в росте биткоина до $25 тыс. в ближайшее время эксперты начали пересматривать свои прогнозы, так даже самый уверенный в этом событии Джон Макафи стал более мягок в своих прогнозах и больше не указывает конкретный срок для повышения, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ICBF Антон Махновский.

«На графике с начала мая происходит почти отвесное снижение с $10 тыс. и теперь остается вопрос: достигнет ли курс криптовалюты до 1 июня уровней поддержки $6670 — $6800 и уровня $7 тыс., либо пробьет их и пойдет еще ниже», — полагает эксперт.

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) насаживает «быков» на их же рога и спокойно снижается к ранее отмечавшейся в наших обзорах консолидации в широких границах $500 — $530. Поэтому и здесь также наслаждаемся прибыльностью своих сделок, приближением лета, а также выбираем в какую жаркую страну поехать на несколько месяцев, чтобы тратить свои заработанные средства.

«Конечно, кто-то отмечает решение финансового регулятора США Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)и Министерства юстиции вплотную заняться поиском манипуляторов на рынке криптовалют. Эти новости стали финальным подтверждением для прогнозов на падение.

Так что, пока слишком рано задумываться о покупках биткоина или альткоинов, ведь родео «медведей» на «быках» продолжается. Так что те, кто уже в продаже, должны держать свои позиции и продолжать получать прибыль», — высказал свое мнение Махновский.

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