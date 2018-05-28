Москва, 28 мая, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Предложением США разместить у себя военную базу Польша отказывается от собственного суверенитета, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Януарий Суходольский. Битва на Сан-Доминго. 1845 г

Польские власти готовы заплатить 2 млрд долларов, чтобы американская сторона разместила на польской территории свои военные базы, сообщает Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши.

«Яркий пример того, как русофобская паранойя ведет к полному отказу от национального суверенитета. Польские власти, одурманенные антироссийскими бреднями, готовы раскошелиться за оккупацию их страны. Естественно, платить будут из карманов граждан, откуда же еще. Это не что иное, как предательство своего народа. И крайне враждебный шаг в отношении России», — написал Журавлёв в соцсети.

Польские СМИ сообщило также, что власти также уже определились с возможным расположением военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей.