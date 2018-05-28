Тамбов, 28 мая, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области собственника зданий, которые входят в реестр объектов культурного наследия, оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения при содержании памятников. Как сообщила пресс-служба управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области, нарушения нашли во время плановой проверки комплекса зданий бывшей усадьбы фабриканта Асеева.

Тамбовская область, город Рассказово. Усадьба фабриканта Асеева. Фото начало XX

Памятник находится в городе Рассказово и включает в себя насколько объектов, в числе которых, например, водонапорную башню, конюшню с манежем и коровник.

Проверка объекта культурного наследия регионального значения проводилась еще в марте 2018 года. Тогда был установлен факт ненадлежащего содержания объекта.

«По факту нарушения требований к сохранению объектов культурного наследия собственник привлечен к административной ответственности. Общая сумма административного штрафа составила 100 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщил портал «Онлайн Тамбов.ру», объекты принадлежат ОАО «ППЗ «Арженка». Предприятие сейчас находится в стадии ликвидации. При этом ранее представители Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, которое владеет главным строением усадьбы — особняком, сообщили, что велись переговоры о передаче объектов в госсобственность. На этом месте хотели создать центр конного туризма.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в Тамбовской области пострадал другой старинный дом. В областном центре снесли здание по адресу Советская 107в. В апреле 2018 года в управление было подано заявление о включении, в том числе, и этого здания в реестр. В администрации региона пообещали привлечь виновных к ответственности.