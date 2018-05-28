Тамбов: компания заплатит 100 тыс. за наплевательское отношение к памятнику
Тамбов, 28 мая, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области собственника зданий, которые входят в реестр объектов культурного наследия, оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения при содержании памятников. Как сообщила пресс-служба управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области, нарушения нашли во время плановой проверки комплекса зданий бывшей усадьбы фабриканта Асеева.
Памятник находится в городе Рассказово и включает в себя насколько объектов, в числе которых, например, водонапорную башню, конюшню с манежем и коровник.
Проверка объекта культурного наследия регионального значения проводилась еще в марте 2018 года. Тогда был установлен факт ненадлежащего содержания объекта.
«По факту нарушения требований к сохранению объектов культурного наследия собственник привлечен к административной ответственности. Общая сумма административного штрафа составила 100 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщил портал «Онлайн Тамбов.ру», объекты принадлежат ОАО «ППЗ «Арженка». Предприятие сейчас находится в стадии ликвидации. При этом ранее представители Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, которое владеет главным строением усадьбы — особняком, сообщили, что велись переговоры о передаче объектов в госсобственность. На этом месте хотели создать центр конного туризма.
ИА REGNUM отмечает, что ранее в Тамбовской области пострадал другой старинный дом. В областном центре снесли здание по адресу Советская 107в. В апреле 2018 года в управление было подано заявление о включении, в том числе, и этого здания в реестр. В администрации региона пообещали привлечь виновных к ответственности.