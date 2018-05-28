Киев, 28 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. За год молочные изделия на Украине подорожали на 12%, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины АлексейДорошенко, сообщают 28 мая «Украинские новости».

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

По его словам, разброс роста цен на молочные изделия на Украине составил от 0,2% до 33%. Так, молоко выросло в цене на 33% до 22 гривен (51,86 рублей) за литр, сливочное масло — на 29% до 36,5 гривен (86 рублей) за 200 г, сметана — на 19% до 52,4 гривен (123,5 рублей) за кг. В целом молочная корзина подорожала до 202 гривен (476 рублей).

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Напомним, также на Украине выросли цены на мясо в среднем на 35%. Сало стало стоить дороже на 71%, свинина — на 41%, колбаса вареная — на 34%.