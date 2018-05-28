Тамбов, 28 мая, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В Тамбове два дома внесены в реестр объектов культурного и исторического наследия. Как сообщила пресс-служба управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области, теперь под защитой находится дом №25 на улице Тельмана и дом №29 на улице Носовская, известный как Дом И.П. Маркелова.

Vadim Zhivotovsky Фонтан на реке Цна в Тамбове

Дом №25 на улице Тельмана — жилой. Его фасад украшен элементами декора в стиле модерн. Дом №29 на улице Носовская представляет собой образец городской усадьбы XIX—XX вв.

«Статус объекта культурного наследия, несомненно, не только защитит памятник архитектуры и градостроительства от возможного сноса, но и будет способствовать скорейшему проведению ремонтно-реставрационных работ собственниками здания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Оба дома стали памятниками муниципального значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области сейчас идет активное пополнение реестра памятников. Например, в марте 2018 года в список попали сразу 12 новых зданий. Новые памятники расположены в Тамбове и Моршанске. Среди выявленных памятников — Городское училище, построенное в 1914 году в Тамбове (ул. Бебеля, 108), Общественное здание и синагога 1910 года постройки (Ленинградская, 42). Все они получили статус региональных памятников.

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Между тем, в соседних регионах дела обстоят намного хуже. Например, в Воронеже реестр практически не обновляется, несмотря на призывы краеведов. Так, в феврале 2018 года активисты пытались добиться внесения в реестр Дома Медведевой, расположенного по адресу улица Помяловского, 37. Краеведы настаивали на том, что здание представляет большую ценность как образец жилого дома начала XX в. Однако чиновники решили не присваивать дома статус памятника.

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