Париж, 28 мая, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Нелегальный мигрант из Мали Мамуд Гассам будет удостоен встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном за спасение жизни 4-летнему ребенку, сообщает 28 мая Associated Press.

Twitter.com⁄ladyhaja Спасение ребенка

Мужчина за считаные секунды вскарабкался на пятиэтажное здание и затащил в комнату ребенка, свисавшего с балкона. Данный факт был запечатлен на камеру, и видео распространилось через социальные сети.

22-летний мигрант предстанет перед президентом Франции 28 мая, а власти государства выразили желание помочь Гассаму в приобретении гражданства.