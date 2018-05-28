Минск, 28 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Белоруссия может открыть предприятие по переработке сухого молока на территории Кубы, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц в ходе встречи с министром сельского хозяйства Кубы Густаво Родригесом Ройеро, сообщает 28 мая БЕЛТА.

Винсент Ван гог. Коровы

По его словам, на Кубе может быть создано совместное предприятие по переработке сухого молока, и Минск готов к этому. Продукцией предприятия станут творог, сыры, мороженое и так далее. Помимо этого, Белоруссия предложила Кубе создать еще предприятия по производству молока и переработке мяса птиц.

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Напомним, между Белоруссией и Кубой торгово-экономическое соглашение было заключено в 2000 году. Товарооборот между странами в 2008 году составил $49,7 млн.