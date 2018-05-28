Барнаул, 28 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Меры, призванные увеличить к 2030 году продолжительность жизни россиян до 80 лет, озвученные министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, новизной не блещут, считает алтайский доктор Игорь Червяков. Комментируя в интервью корреспонденту ИА REGNUM предложенные ею способы, он, в частности, заметил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«Наш Минздрав несет по бурным водам бытия, как корабль без руля. Сначала новый «старый министр» здравоохранения госпожа Скворцова предложила увеличить период детства до 30 лет, но затем, очевидно представив пациентов на педиатрическом приеме, решила, что меры по продлению жизни до 80 лет более опциональны.

И ведь ее предложения не назовешь неразумными. Это и «формирование здорового образа жизни», и программа борьбы с раком, введение в практику персонифицированных технологий, новых препаратов, повсеместная диспансеризация и прочее и прочее. Но как-то не очень свежо звучит и очень напоминает призыв «идти в ногу со временем, по пути науки и прогресса».

Однако большинству российских бабушек и дедушек совсем не до протонных центров, молекулярной генетики и таргетных препаратов. Доступные ФАПы и сельские амбулатории остались в прошлом, оптимизированы, так сказать. До города далеко, да и дорого.

А им бы к обычному «дохтуру» в своей деревеньке на прием попасть, да чтобы пенсии на лекарства хватило, да на продуктах особо не экономить. Не так уж много и нужно старикам чтобы дожить до 80 лет.

Полагаю что и для государства дешевле обойдется, чем в новые суперцентры и соответствующие «распилы» вкладываться. А состоятельные россияне и без того лечатся за границей, зачем им отечественная медицина?», — резюмирует Игорь Червяков.

Напомним, задача к 2030 году увеличить продолжительность жизни в России до 80 лет записана в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Комментируя способы её выполнения, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила: необходимо формировать здоровый образ жизни в детских садах, школах, вузах и колледжах, проводить диспансеризацию и профилактические осмотры. Ещё одно направление — повышение качества медпомощи и ее доступности для пациентов.