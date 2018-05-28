Берлин, 28 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В экономических отношениях между Германией и Саудовской Аравией начинается ледниковый период, пишет портал Deutsche Wirtschaftsnachrichten 28 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Эксперт Гернот Хеллер из Reuters проанализировал ситуацию, сложившуюся между странами. По словам немецкого представителя в Эр-Рияде Оливера Ома, немецкая сторона заметила, что «сейчас к немецкой экономике настроены более критично, чем в прошлом, и это больно».

Тревога в Германии велика. О прекращении соглашений, которое планирует наследный принц Мохаммед бин Салман, говорить вслух не хотят. Но если растущая антипатия Саудовской Аравии по отношению к немецким партнерам сохранится, на карту будут поставлены миллиарды евро. Ультраконсервативная Саудовская Аравия с ее 33 миллионами населения, ведущая борьбу с Ираном за лидерство в регионе, является крупнейшей экономикой в арабском мире. В прошлом году около 800 немецких компаний вели бизнес с Эр-Риядом на сумму около €7 млрд.

Торговые и политические отношения между странами в течение некоторого времени идут на спад. По словам инсайдеров, саудиты копят недовольство в адрес Германии уже давно. Для этого есть несколько причин, в том числе усилия Берлина по урегулированию отношений с Ираном. Особенно Эр-Рияд недоволен заключением ядерной сделки с Ираном, а США угрожают немецким компаниям санкциями. Кроме того, у Германии есть претензии по поводу участия Эр-Рияда в войне в Йемене. С января этого года Германия прекратила экспорт оружия в страны, участвующие в этом конфликте.

Но из-за нефтяных богатств, огромных финансовых ресурсов и сравнительно большого населения арабское королевство является очень перспективным рынком для немецкой экономики. Еще не так давно Берлин надеялся на крупные сделки от саудовской программы «Видение — 2030». Страна является «привлекательным инвестиционным и экспортным рынком, потому что она находится в поиске инвестиционных проектов благодаря огромным финансовым резервам», восторженно заявляли два года назад высокопоставленные представители немецкого бизнеса.

Саудовская Аравия во многом зависит от нефти. С падением цен на нефть в середине 2014 года она столкнулась с бюджетным дефицитом, который достиг 17% от объема производства. Неожиданно пришлось искать выход. Налоги были подняты, появились новые. Субсидии на бензин, электричество и воду были сокращены. По мнению экспертов, экономика страны должна лишь незначительно возрасти в этом году на 1,1%. «Экономический рост в Саудовской Аравии зашел в тупик из-за жесткой экономии правительства и слабого частного сектора», — констатировало немецкое инвестиционное агентство GTAI.

Объем внешней торговли Саудовской Аравии сократился. Это сказалось на немецких компаниях, которые поставляют в страну машины, автозапчасти, продукты питания, электротовары. Экспорт Германии в страну сократился на четверть 2016 году до €7,3 млрд, в 2017 году он составил €6,6 млрд. Тем не менее, это по-прежнему вдвое выше, чем экспорт в Иран, который составляет около €3 млрд.

В прошлом году в списке экспортеров Германии Саудовская Аравия заняла 36-е место. «Саудовская Аравия является вторым по важности арабским торговым партнером Германии после Объединенных Арабских Эмиратов», — заявляет МИД. Однако, если страна будет следовать за своим союзником США и президентом Дональдом Трампом, который особенно критикует Германию, это может вскоре измениться.