Отношения между Германией и Саудовской Аравией переживают кризис
Берлин, 28 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В экономических отношениях между Германией и Саудовской Аравией начинается ледниковый период, пишет портал Deutsche Wirtschaftsnachrichten 28 мая.
Эксперт Гернот Хеллер из Reuters проанализировал ситуацию, сложившуюся между странами. По словам немецкого представителя в Эр-Рияде Оливера Ома, немецкая сторона заметила, что «сейчас к немецкой экономике настроены более критично, чем в прошлом, и это больно».
Тревога в Германии велика. О прекращении соглашений, которое планирует наследный принц Мохаммед бин Салман, говорить вслух не хотят. Но если растущая антипатия Саудовской Аравии по отношению к немецким партнерам сохранится, на карту будут поставлены миллиарды евро. Ультраконсервативная Саудовская Аравия с ее 33 миллионами населения, ведущая борьбу с Ираном за лидерство в регионе, является крупнейшей экономикой в арабском мире. В прошлом году около 800 немецких компаний вели бизнес с Эр-Риядом на сумму около €7 млрд.
Торговые и политические отношения между странами в течение некоторого времени идут на спад. По словам инсайдеров, саудиты копят недовольство в адрес Германии уже давно. Для этого есть несколько причин, в том числе усилия Берлина по урегулированию отношений с Ираном. Особенно Эр-Рияд недоволен заключением ядерной сделки с Ираном, а США угрожают немецким компаниям санкциями. Кроме того, у Германии есть претензии по поводу участия Эр-Рияда в войне в Йемене. С января этого года Германия прекратила экспорт оружия в страны, участвующие в этом конфликте.
Но из-за нефтяных богатств, огромных финансовых ресурсов и сравнительно большого населения арабское королевство является очень перспективным рынком для немецкой экономики. Еще не так давно Берлин надеялся на крупные сделки от саудовской программы «Видение — 2030». Страна является «привлекательным инвестиционным и экспортным рынком, потому что она находится в поиске инвестиционных проектов благодаря огромным финансовым резервам», восторженно заявляли два года назад высокопоставленные представители немецкого бизнеса.
Саудовская Аравия во многом зависит от нефти. С падением цен на нефть в середине 2014 года она столкнулась с бюджетным дефицитом, который достиг 17% от объема производства. Неожиданно пришлось искать выход. Налоги были подняты, появились новые. Субсидии на бензин, электричество и воду были сокращены. По мнению экспертов, экономика страны должна лишь незначительно возрасти в этом году на 1,1%. «Экономический рост в Саудовской Аравии зашел в тупик из-за жесткой экономии правительства и слабого частного сектора», — констатировало немецкое инвестиционное агентство GTAI.
Объем внешней торговли Саудовской Аравии сократился. Это сказалось на немецких компаниях, которые поставляют в страну машины, автозапчасти, продукты питания, электротовары. Экспорт Германии в страну сократился на четверть 2016 году до €7,3 млрд, в 2017 году он составил €6,6 млрд. Тем не менее, это по-прежнему вдвое выше, чем экспорт в Иран, который составляет около €3 млрд.
В прошлом году в списке экспортеров Германии Саудовская Аравия заняла 36-е место. «Саудовская Аравия является вторым по важности арабским торговым партнером Германии после Объединенных Арабских Эмиратов», — заявляет МИД. Однако, если страна будет следовать за своим союзником США и президентом Дональдом Трампом, который особенно критикует Германию, это может вскоре измениться.