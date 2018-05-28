Москва, 28 мая, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Средства на выполнения майских указов президента следует выделить из дополнительных доходов бюджета, а не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В правительстве обсуждается вопрос повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, пишут «Ведомости». С помощью такой меры чиновники хотят найти порядка 2 трлн рублей на выполнение майских указов президента РФ Владимира Путина.

«Мы против такой инициативы, потому что повышение НДС — это дополнительная нагрузка на бизнес», — заявил Жигарев.

По его словам, необходимости в таких мерах сегодня нет — федеральный бюджет не нуждается в экстренном наполнении, а для выполнения социальных обязательств не требуется увеличения финансирования.

«У нас сейчас все отлично с бюджетом, расчетная цена на нефть в бюджете заложена гораздо ниже реально существующей. Я понимаю, была бы необходимость пополнения бюджета или выполнения социальных обязательств, но таких условий нет. А бизнесу и так достаточно непросто в условиях санкций и с учетом оттока инвесторов из РФ», — отметил Жигарев.

В связи с этим, депутат считает, что в увеличении налогового обременения на бизнес сегодня необходимости нет. Средства на выполнение майских указов президента можно найти и другим образом, уверен он.

«Эти деньги можно найти за счет дополнительных доходов с нефти и газа, за счет расчетных поступлений по экспорту зерна, пересмотра каких-то федеральных программ, перераспределения средств между ними, — в общем, есть масса вариантов, чтобы не увеличивать фискальную нагрузку на бизнес», — подчеркнул Жигарев.