Варшава, 28 мая, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Размещение на территории Польши бригады американской армии необходимо принять «с радостью и надеждой», заявил 28 мая маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский во время выступления на сессии парламентской ассамблеи НАТО.

Войцех Коссак. Черкесы в Краковском предместье. 1912 г

«Мы с радостью и надеждой приветствуем решение Сената США от 24 мая текущего года о поддержке постоянной дислокации бригады американских войск в Польше», — цитирует РИА Новости Кухчиньского.

По его словам, присутствие американских военных на восточном фланге продиктовано актуальной международной ситуацией. Ранее польские СМИ сообщали, что министерством обороны Польши подготовлены предложения для Вашингтона, в соответствии с которыми усиление американского контингента и создание совместных военных объектов позволит получить финансирование в размере $2 млрд.