Ярославль, 28 мая, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Администрация Кировского и Ленинского района дала разрешение на проведение митинга по вопросу завоза в Ярославскую область московского мусора в парке Мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Последний митинг на площади Труда собрал около 500 человек

Координатор ярославского отделения движения «Левый фронт» Светлана Апполонова, депутат муниципалитета Евгения Овод и градозащитник Владимир Смирнов подавали 4 заявки на проведение митингов по вопросу завоза в Ярославскую область московского мусора на 5−6-7 июня на площади Труда, Советской площади и в парке Мира.

Согласовали лишь один — в парке Мира 6 июня в 18:00. Остальные места и даты не утвердили, поскольку там же будут проходить другие мероприятия.

«Какие именно — не указывается. Информация о проведении этих мероприятий поступила в территориальную администрацию из департамента городского хозяйства мэрии Ярославля раньше, чем наши заявки. Заявка от ДГХ мэрии подана 18 мая, а у нас заявки поданы 23 мая», — сказала корреспонденту ИА REGNUM координатор ярославского отделения движения «Левый фронт» Светлана Апполонова.

Депутат муниципалитета Евгения Овод отмечает, что это не первый раз, когда срываются попытки проведения митингов в центре города. В выбранное коммунистами время площадки часто оказываются запланированными под другие мероприятия.

«Что 5 и 6 числа будет происходить на площади Труда — мы станем мониторить. Лично я настроена против такой позиции администрации Кировского и Ленинского районов, когда нам отказывают в мероприятии, а эти мероприятия потом не проводятся», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

Организаторы митинга рады, что получили официальное разрешение, поскольку до этого антимусорные митинги проводили без них.