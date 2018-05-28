Власти Ярославля согласовали антимусорный митинг
Ярославль, 28 мая, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Администрация Кировского и Ленинского района дала разрешение на проведение митинга по вопросу завоза в Ярославскую область московского мусора в парке Мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.
Координатор ярославского отделения движения «Левый фронт» Светлана Апполонова, депутат муниципалитета Евгения Овод и градозащитник Владимир Смирнов подавали 4 заявки на проведение митингов по вопросу завоза в Ярославскую область московского мусора на 5−6-7 июня на площади Труда, Советской площади и в парке Мира.
Согласовали лишь один — в парке Мира 6 июня в 18:00. Остальные места и даты не утвердили, поскольку там же будут проходить другие мероприятия.
«Какие именно — не указывается. Информация о проведении этих мероприятий поступила в территориальную администрацию из департамента городского хозяйства мэрии Ярославля раньше, чем наши заявки. Заявка от ДГХ мэрии подана 18 мая, а у нас заявки поданы 23 мая», — сказала корреспонденту ИА REGNUM координатор ярославского отделения движения «Левый фронт» Светлана Апполонова.
Депутат муниципалитета Евгения Овод отмечает, что это не первый раз, когда срываются попытки проведения митингов в центре города. В выбранное коммунистами время площадки часто оказываются запланированными под другие мероприятия.
«Что 5 и 6 числа будет происходить на площади Труда — мы станем мониторить. Лично я настроена против такой позиции администрации Кировского и Ленинского районов, когда нам отказывают в мероприятии, а эти мероприятия потом не проводятся», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.
Организаторы митинга рады, что получили официальное разрешение, поскольку до этого антимусорные митинги проводили без них.